طوكيو تبذل جهودها للحد من التوترات في الخليج الفارسي

واضافت الصحيفة اليوم الاربعاء ان السيد ظريف وخلال زيارته لليابان التقى یوم امس الثلاثاء نظيره "كونو تارو" وسیلتقی الیوم رئيس الوزراء " شينزو آبي" وسيبحث معه محاولات واشنطن لتشكيل تحالف بحري في الخليج الفارسي والقضايا الامنية في الشرق الاوسط.

وكتبت الصحيفة ان الولايات المتحدة الامريكية طلبت من اليابان الانضمام الى التحالف الامريكي ولكن طوكيو تدرس الطلب بتأني وتوصلت الى انه يجب بذل جهودها للحد من التوتر في المنطقة.

واشارت الصحيفة الى ان وزير خارجية ايران كان قد التقى في شهر مايو/ايار من العام الحالي رئيس الوزراء وبحث معه القضايا المهمة وخلال هذه الزيارة سيطلب منه عدم الانضمام للتحالف.

ووصل وزير الخارجية "محمدجواد ظريف" الى طوكيو يوم امس الثلاثاء وسيغادرها اليوم الى ماليزيا.

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