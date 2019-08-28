٢٨‏/٠٨‏/٢٠١٩ ١١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83455028
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ظريف يلتقي رئيس وزراء الياباني

ظريف يلتقي رئيس وزراء الياباني

بكين / 28 آب / اغسطس / ارنا – التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمدجواد ظريف صباح اليوم الاربعاء ( بالتوقيت المحلي) رئيس وزراء الياباني " شينزو آبي" وبحث معه القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وافاد مراسل وكالة ارنا ان الجانبين بحثا في اللقاء العلاقات الثنائية واحدث مستجدات الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وكذلك اهم القضايا الاقليمية والدولية ومنها الاوضاع في الخليج الفارسي والشرق الاوسط والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل عصر امس الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي) إلى طوكيو والتقى نظيره الياباني تارو كونو في مدينة يوكوهاما الساحلية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وآخر التطورات والتحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وكذلك أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك بما فيها الظروف التي تعيشها منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط.

وقبل زيارته الى طوكيو، قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة العاصمة الصينية بكين اول أمس الإثنين، والتقى نظيره الصيني "وانغ يي".

ويغادر ظريف اليابان، اليوم الاربعاء متوجها إلى ماليزيا المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية.  

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