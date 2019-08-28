ظريف: اجريت مباحثات بناءة في الیابان لتقليل التوتر في الخليج الفارسي

وكتب ظريف على صفحته الخاصة في تويتر وباللغة اليابانية عقب مباحثاته مع المسؤولين اليابانيين "اليابان كانت المحطة الثانية لجولتي الاسيوية , اجرينا لقاءات بناءة لتنمية العلاقات الثنائية وتقليل التوترات في الخليج الفارسي وحفظ مصالح الشعب الايراني , لاستمرارية الدبلوماسية ستكون ماليزيا هي المحطة الاخرى".

وكان وزير الخارجية ظريف قد بحث الاثنين الماضي في بكين مع المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والدولية.

وغادر ظريف بكين الى اليابان وبحث مع نظيرة الياباني كونو تارو ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وفي مؤسسة الشؤون الدولية اليابانية (JIIA) اجاب ظريف على اسئلة الاساتذة والباحثين و التجار والصحفيين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الايرانية والاتفاق النووي والاوضاع في المنطقة.

انتهى**م م**1049