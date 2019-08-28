ظريف يجيب على اسئلة الاساتذة والباحثين والتجار والصحفيين

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عصر يوم الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي) إلى طوكيو و التقى نظيره الياباني تارو كونو في مدينة يوكوهاما الساحلية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وآخر التطورات والتحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وكذلك أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك بما فيها الظروف التي تعيشها منطقة الخليج الفارسي و الشرق الأوسط .

والتقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية محمدجواد ظريف صباح اليوم الاربعاء ( بالتوقيت المحلي) برئيس وزراء اليابان " شينزو آبي" وبحث معه القضايا الثنائية والاقليمية والدولية

وقبل زيارته الى طوكيو، قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة العاصمة الصينية بكين اول أمس الإثنين، والتقى نظيره الصيني "وانغ يي".

ويغادر ظريف اليابان، اليوم الاربعاء متوجها إلى ماليزيا المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية.

انتهى**م م**