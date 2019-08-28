وكالة كيودو اليابانية: روحاني وآبي يلتقيان في نيويورك

وستفتتح الدورة 74 لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في 17 سبتمبر / ايلول المقبل، فيما يبدأ كبار المسؤولين في دول العالم بالقاء كلماتهم من يوم 24 سبتمبر / ايلول، حيث سيحضر كل من روحاني وآبي هذه الدورة.



وكان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الذي يزور اليابان بدعوة من نظيره الياباني، قد التقى اليوم الاربعاء رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي".



وبحث الجانبان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية ومن بينها آخر مستجدات تنفيذ الاتفاق النووي وكذلك سبل الحد من التوترات في المنطقة.

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