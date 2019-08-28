العراق وايران يؤكدان على انسيابية توافد زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

وثمن العميد رضائي الجهود المبذولة من حرس الحدود العراقي وادارتهم الجديدة بشأن تسهيل عمليات توافد الزوار وخاصة ايام اربعينية الامام الحسين عليه السلام وقال: نظرا لحذف تاشيرات الدخول فمن المتوقع ان يرتفع عدد الزوار هذا العام المتوافدين عبر المنافذ الحدودية الاربعة الى ثلاثة ملايين زائر.

من جانبه اعرب قائد المنطقة الحدودية الثالثة العراقية العميد "علي حسين عباس " عن شكره وتقديره للتعاون الجيد بين حرس الحدود الايراني والعراقي وقال ان خدمة زوار الامام الحسين عليه السلام هي شرف منحه الله لنا ونحن فخورون بتقديم الخدمة لهم ولن نتواني عن تقديمها بكل ما نملك.

وقام القائدان بتفقد الامكانيات والمعدات في المنافذ الحدودية واطلعوا على سير تقديم الخدمات للزوار .

وقال العميد رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" خلال زيارته التفقدية لمعبر خسروي الحدودي (المنذرية في الجانب العراقي)، انه وفقا للاتفاق الحاصل بين حكومتي الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وفي مختلف المستويات فمن المؤمل فتح معبر خسروي امام زوار الاربعين هذا العام وان تستمر انشطته على مدار العام.

واضاف، ان اعادة فتح معبر خسروي من شانه تعزيز الامن والاستقرار وان يصب في مصلحة شعبي البلدين في محافظتي كرمانشاه وديالى ومدينتي قصر شيرين وخانقين قائلا: ان الجهود مبذولة لفتح هذه الحدود امام الزوار حيث يعمل الجميع بداب في الجانب الايراني من حيث طرق المواصلات واماكن توقف السيارات ونقاط السيطرة والتفتيش.

واوضح بانه خلال لقاء وزراء البلدين وكذلك زيارة قائد قوى الامن الداخلي الايراني الى بغداد فقد تم الاتفاق على الغاء تاشيرات الدخول من الاول من شهر محرم الحرام حتى نهاية شهر صفر لزوار اربعينية الامام الحسين (ع).

يذكر ان كانت هنالك 3 معابر حدودية لعبور الزوار من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العراق وهي شلمجة وجذابة ومهران، ومن المقرر فتح معبر خسروي ايضا هذا العام امام الزوار.

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