واعظي : لاجدوى في اجراء اللقاءات من اجل اللقاءات فقط

واضاف واعظي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، انه "في سياق اجراء المباحثات، ينبغي على امريكا ان تعود الى طاولة المفاوضات في اطار مجموعة 5+1 وان تلتزم بالاتفاقات؛ وبما يتيح للشعب والحكومة في ايران الانتفاع من كافة المصالح المنصوص عليها في الاتفاق النووي".

وتابع : ان رئيس الجمهورية، و وزير الخارجية في بلادنا يبذلان الجهود ويستخدمان كافة الآليات من اجل الغاء الحظر الراهن.

وفي معرض الاشارة الى المباحثات بين ايران وفرنسا، قال : ان ما قمنا به خلال الاسابيع الاخيرة مع فرنسا ولاسيما يوم امس، كان بهدف استيفاء حقوق الشعب الايراني في اطار الاتفاق النووي والغاء الحظر الجائر والمفروض من جانب امريكا ضد البلاد.

واكد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، انه "لو كانت امريكا تبحث عن اسلوب اخر، فإنه يتوجب عليها اولا تصحيح الخطأ الذي ارتكبته من خلال الحظر، ومن ثم الدخول في المفاوضات".

وردا على سؤال حول خطوة ايران الثالثة في تقليص التزامتها النووية، صرح واعظي : سيتم الاعلان عن تفاصيل الخطة في حين تنفيذها؛ لكن ما يمكن الافصاح به اليوم هو انه في حال عدم حصول اي تقدم سننفذ الخطوة الثالثة قطعا.

وتعليقا على الشروط الامريكية المسبقة بشان التفاوض مع ايران، قال : نحن لا نعلم من هو المتحدث (الرسمي) في امريكا، وايّا من التصريحات نأخذها بعين الاعتبار؛ يبدو ان هؤلاء انفسهم ايضا اصيبوا بالتيه فيما يخص الحديث عن ايران.

وفي معرض تقييمه للمباحثات بين ايران وفرنسا، قال : لقد كان هناك تقدما لا باس به بل جيدا منذ الاسبوع الماضي لغاية اليوم؛ مردفا ان وفدا ايرانيا سيتوجه الاسبوع القادم الى فرنسا لمناقشة جوانب وتفاصيل هذه المباحثات.

وحول "زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى طهران"، صرح هذا المسؤول الايراني رفيع المستوى، انه لم يحدث اي تطور جديد حول هذه الزيارة؛ مبينا ان اجراء الزيارة رهن بتحقيق نتايج واضحة من خلالها.

انتهى ** ح ع