مصرع عنصرين اثنين من خلية ارهابية معادية للثورة الاسلامية شمال غربي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح نخشي بور ان الاشتباكات حدثت ليل امس في قرية "قلعة رش" الحدودية التابعة لمدينة سردشت.
واعرب هذا المسؤول في محافظة اذربايجان الغربية عن ارتياحه من ان الاشتباكات (امس) لم تسفر عن اي اصابات لدى قوات الحرس الثوري؛ لافتا في الوقت نفسه الى مصادرة كمية من السلاح والمعدات العسكرية من قبل قوات الحرس، والتي كانت في حوزة هذه الخليلة الارهابية.
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مهاباد / 28 اب / اغسطس / ارنا – اعلن حاكم مدينة سردشت (في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، اقصى نخشي بور، عن اشتباكات مسلحة في هذه المدينة بين قوات الحرس الثوري وخلية ارهابية تابعة لجماعات معادية للثورة الاسلامية؛ مضيفا ان عنصرين اثنين من هذه الخلية الارهابية لقيا حتفهما خلال الاشتباكات.
وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح نخشي بور ان الاشتباكات حدثت ليل امس في قرية "قلعة رش" الحدودية التابعة لمدينة سردشت.
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