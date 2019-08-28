مصرع عنصرين اثنين من خلية ارهابية معادية للثورة الاسلامية شمال غربي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح نخشي بور ان الاشتباكات حدثت ليل امس في قرية "قلعة رش" الحدودية التابعة لمدينة سردشت.

واعرب هذا المسؤول في محافظة اذربايجان الغربية عن ارتياحه من ان الاشتباكات (امس) لم تسفر عن اي اصابات لدى قوات الحرس الثوري؛ لافتا في الوقت نفسه الى مصادرة كمية من السلاح والمعدات العسكرية من قبل قوات الحرس، والتي كانت في حوزة هذه الخليلة الارهابية.

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