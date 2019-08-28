ايران وارمينيا تتفقان بشان التعاون فی مجال تقديم خدمات الاغاثة والانقاذ

وتناول اللقاء بين سجادي وتسولاكيان، تطوير التعاون المشترك بين وزارة حالات الطواريء الارمينية ومنظمة ادارة الازمات وجمعية الهلال الاحمر الايرانية.

وتمحور اللقاء حول قيام ايران وارمينيا بفعاليات ومناورات مشتركة للإغاثة والإنقاذ بالقرب من حدود البلدين؛ الأمر الذي يتطلب المتابعة من قبل جمعية الهلال الاحمر الايرانية ووزارة حالات الطواريء الارمينية.

وتم تبادل وجهات النظر خلال اللقاء حول تدشين ايران مركز علاجي في ارمينيا حيث وقع القرار على أن يتم تبادل الوفود واجراء مباحثات بين الطرفين بهذا الشان من اجل تنفيذ هذا المشروع.

انتهى**2018/أ م د