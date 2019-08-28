٢٨‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٧:٠٣ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83456110
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ايران وارمينيا تتفقان بشان التعاون فی مجال تقديم خدمات الاغاثة والانقاذ

ايران وارمينيا تتفقان بشان التعاون فی مجال تقديم خدمات الاغاثة والانقاذ

موسكو/28 اب/اغسطس/إرنا- اكد السفير الايراني لدى ارمينيا "كاظم سجادي" ووزير حالات الطواريء الارميني "فيليك تسولاكيان" خلال لقائهما اليوم الاربعاء في يريفان، على تعزيز التعاون وتقديم البلدين المساعدة لبعضهما البعض في حال وقوع كوارث طبيعية.

وتناول اللقاء بين سجادي وتسولاكيان، تطوير التعاون المشترك بين وزارة حالات الطواريء الارمينية ومنظمة ادارة الازمات وجمعية الهلال الاحمر الايرانية.

وتمحور اللقاء حول قيام ايران وارمينيا بفعاليات ومناورات مشتركة للإغاثة والإنقاذ بالقرب من حدود البلدين؛ الأمر الذي يتطلب المتابعة من قبل جمعية الهلال الاحمر الايرانية ووزارة حالات الطواريء الارمينية.

وتم تبادل وجهات النظر خلال اللقاء حول تدشين ايران مركز علاجي في ارمينيا حيث وقع القرار على أن يتم تبادل الوفود واجراء مباحثات بين الطرفين بهذا الشان من اجل تنفيذ هذا المشروع.

انتهى**2018/أ م د

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