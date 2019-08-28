مسؤول برلماني ايراني يستنكر انضمام استراليا الى التحالف الامريكي في الخليج الفارسي

وفي تصريح لشبكة "اي بي سي" الاخبارية اليوم الاربعاء، قال فيروزابادي : ان استراليا تقوم بمجازفة وتخاطر بشكل كبير عبر نقل قواتها العسكرية الى المنطقة.

ولفت المسؤول البرلماني الايراني الى انه لايقصد الاضرار المادية المترتبة على استراليا من خلال قرارها الاخير وانما تداعيات ذلك على مصداقية وصيّت هذا البلد.

واكد فيروزابادي، ان كل من يساهم في هذا الائتلاف سيتحمل مسؤولية الاضرار المترتبة عليه.

وقال نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية : لقد استغربت كثيرا عند سماعي قرار كانبرا في الالتحاق الى التحالف الامريكي؛ لافتا الى ان واشنطن مستمرة في اخطائها، وبما في ذلك انسحابها من الاتفاق النووي متعدد الاطراف الذي يعد انجازا للعالم اجمع".

واضاف : لا داعي لانظمام استراليا الى هذا التحالف في مضيق هرمز، ذلك ان ايران لطالما دأبت على حماية ناقلات النفط في هذه المنطقة؛ ونحن لا نعلم من قام باستهدف الناقلات، لكن يحتمل ان تكون امريكا او الكيان الصهيوني او بلدان مثل السعودية والامارات او المنظمات الارهابية التي تمولها، هي من يقف وراء هذا التطور وينتفع منه.

وخلص فيروزابادي الى القول : سبق للرئيس الامريكي دونالد ترامب ان كشف عن رغبته في حلب الدول العربية التي وصفها بـ "البقرة الحلوب"، وقد نفذ هؤلاء ذلك عبر مشروع الـ "اسلاموفوبيا"؛ لكنني استغرب كثيرا بان هؤلاء يعمدون من خلال هذه الستراتيجية الى حلب استراليا ايضا.

علما ان شبكة اي بي سي الاخبارية ذكرت في معرض شرحها للحوار الذي اجرته مع المسؤول البرلماني الايراني "كمال دهقاني فيروزابادي"، ان "الاخير اعرب عن انتقاده واستنكاره الشديدين للتدخل العسكري الاسترالي في منطقة الخليج الفارسي".

انتهى ** ح ع