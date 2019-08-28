أميركا تحول دون تعزيز النشاطات الإنسانية خلافا للمعاهدات الدولية

وأضاف بيوندي في حديث للمراسلين بمحافظة زنجان (شمال غرب)، انه تم إلحاق ثلاث مروحيات جديدة والتي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون يورو الى أسطول مروحيات الإغاثة الجوية لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية وقد تم توفير الموارد المالية اللازمة لشراء هذه المروحيات.
وأشار في جانب آخر من حديثه، ان مؤشر خطورة الحوادث في إيران يبلغ 80 بالمئة.
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زنجان/28 آب/أغسطس/إرنا- أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية "علي أصغر بيوندي" انه وفقا للإتفاقيات الدولية، يجب ألا يضر الحظر بالعمل الإنساني ولكن للأسف، وخلافا لهذا المبدأ مانعت بعض الدول بما فيها أميركا من تزويد الهلال الأحمر في إيران بمعدات الإغاثة خاصة المروحيات؛ مما يؤثر سلبا على تقديم خدمات الإغاثة الجوية.
وأضاف بيوندي في حديث للمراسلين بمحافظة زنجان (شمال غرب)، انه تم إلحاق ثلاث مروحيات جديدة والتي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون يورو الى أسطول مروحيات الإغاثة الجوية لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية وقد تم توفير الموارد المالية اللازمة لشراء هذه المروحيات.
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