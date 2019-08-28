أميركا تحول دون تعزيز النشاطات الإنسانية خلافا للمعاهدات الدولية

وأضاف بيوندي في حديث للمراسلين بمحافظة زنجان (شمال غرب)، انه تم إلحاق ثلاث مروحيات جديدة والتي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون يورو الى أسطول مروحيات الإغاثة الجوية لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية وقد تم توفير الموارد المالية اللازمة لشراء هذه المروحيات.

وأشار في جانب آخر من حديثه، ان مؤشر خطورة الحوادث في إيران يبلغ 80 بالمئة.

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