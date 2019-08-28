الرئيس روحاني: الشعب الايراني قادر على الانتصار في الحرب الاقتصادية

وفي كلمة القاها الرئيس روحاني اليوم الاربعاء خلال الدورة الـ15 لمهرجان الشهيد رجائي في طهران، اشار الرئيس روحاني الى ان الظروف الراهنة للبلاد ترافقت مع صعوبات ومشاكل فرضها مضمرو الشر والسوء والاعداء ضد شعبنا العظيم.

واضاف، ان اغلب مشاكلنا اليوم هي مشاكل اقتصادية بيد ان الحرب الذي فرضت علينا اليوم هي حرب اقتصادية ونفسية وسياسية الى حد ما؛ موكدا انه يجب علينا بان نحسم هذه الحرب بانتصار الشعب الايراني امام المعتدين.

وتابع الرئيس روحاني، انه یمکن تحقیق هذا الامر بل هو أمر حتميّ بالنظر الى الخلفية التاريخيه لشعبنا والتمسك بالوحدة والصبر والمقاومة.

انتهى**2018/ ح ع **