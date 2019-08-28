بغداد تشهد تزايد المطالب بشأن توقيع إتفاقية ستراتيجية مع طهران

وقال النائب التركماني في البرلمان العراقي، أحد القادة السابقين للحشد الشعبي في محافظة كركوك "مهدي تقي الأمرلي"، في تصريح له يوم الأربعاء، إن هذا الطلب تقدم به قادة الحشد الشبعي خلال اجتماعهم الأخير (الاثنين) مع الرئاسات العراقية الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و ورئيس البرلمان)، حسبما أفادت مصادر إعلامية عراقية.

وحسب المصادر ذاتها، أضاف مهدي تقي الأمرلي، أن قادة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية طرحوا خلال اللقاء مطالبهم بشأن إلغاء الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة - بسبب انتهاكاتها المكررة للأجواء العراقية - وبدلاً من ذلك، توقيع اتفاقية ستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال.

وتابع، ان المطالب التي تم طرحها خلال هذا الإجتماع أكدت على إلغاء الإتفاقية الستراتيجية مع أميركا وعقد إتفاقية ستراتيجية مع ثلاث جهات تتصدرها الجمهورية الإسلامية ويليها الإتحاد الأوروبي ثم روسيا بدلاً عن ذلك.

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