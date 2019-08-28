مساعد وزير الدفاع : ايران لا تخشى الصفقات العسكرية الباهظة في دول الجوار

تصريحات مساعد وزير الدفاع الايراني، جاءت لقناة روسيا 24 التلفزيونية على هامش زيارته لمعرض مكس 2019 الدولي الروسي للصناعات الجو – فضائية.

وردا على سؤال القناة الروسية حول موقف ايران من صفقات شراء السلاح الباهظة لدول الجوار في منطقة الخليج الفارسي، قال بني طرفي : نحن ننتج قسما عظيما من سلاحنا في داخل البلاد؛ مضيفا لكن قوتنا لا ترتكز على السلاح وانما على عزيمة وارادة الشعب الايراني.

وتابع : نحن لانعطي اي فرصة للمعتدي واستطعنا لوحدنا ان نقاوم طوال فترة الحرب الثماني سنوات المفروضة (من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران) وجسدنا هذه الحقيقة اليوم باننا لسنا قلقين من قيمة الصفقات التي تبرمها دول الجوار لشراء السلاح او دأبها على ملء مخازنها بالسلاح.

وفي جانب اخر من تصريحاته للقناة الروسية، نوه مدير عام منظمة الصناعات الجوية الايرانية، الى ان الجمهورية الاسلامية تعد اليوم ضمن الدول المتقدمة عالميا في مجال صناعة الطائرات المسيرة.

وردا على سؤال حول حجم التعاون التكنولوجي بين ايران وروسيا، واسباب مشاركة الجمهورية الاسلامية في معرض مكس 2019، قال مساعد وزير الدفاع الايراني : ان التعاون التقني العسكري بين ايران وروسيا يعود بتاريخه الى اعوام مديدة ماضية؛ واصفا روسيا بانها واحدة من الدول الكبرى المتقدمة في مجال صناعة الطائرات.

واضاف بني طرفي : ان ايران ترغب في استئناف المباحثات السابقة، التي توقفت جراء الحظر الامريكي، في هذا الخصوص مع روسيا.

وحول سؤال مراسلة القناة الروسية حول طبيعة السلاح التي تحتاج اليه ايران في الوقت الراهن؟ قال مساعد وزير الدفاع الايراني : نحن استخدمنا التقنيات الروسية خلال السنوات الاخيرة بما فيها منظومة اس 300 روسية الصنع للدفاع الجوي التي دخلت الخدمة في البلاد؛ مضيفا رغم ان هذه العملية لم تكن سريعة لكن منظومة اس 300 تستخدم اليوم في سياق اهداف حماية الاجواء الايرانية؛ وبالنسبة لسائر الاجهزة والمعدات العسكرية نحن نقوم بتصنيعها محليا.

وفي السياق، نوه العميد بني طرفي الى انتاج مقاتلة كوثر في ايران، بالاضافة الى عملية انتاج طائرة خاصة لتدريب الطيارين في البلاد؛ متطلعا الى ازاحة الستار عن هذا المنتج الايراني الجديد خلال الدورة القادمة من معرض مكس الدولي.

انتهى ** ح ع