في آخر محطته الاسيوية ..ظريف يصل الى ماليزيا

وينوي ظريف خلال زيارته الحالية لماليزيا، اجراء مباحثات في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، و وزير خارجية هذا البلد "سيف الدين عبد الله".

علما ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف بدأ زيارته الاسيوية الاثنين الماضي بالصين واجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في بكين بمن فيهم نظيره الصيني "وانغ يي"، تضمنت العلاقات الثنائية واخر التطورات فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي ومبادرة الرئيسين الايراني والفرنسي في هذا الخصوص، بالاضافة الى موضوع الامن في الخليج الفارسي ومنطقة مضيق هرمز الستراتييجة والحظر الامريكي الجائر على الدول المستقلة.

وفي محطته الثانية، توجه ظريف امس الثلاثاء الى مدينة يوكوهاما الساحلة اليابانية حيث التقى بوزير خارجية اليابان "كنو تارو" باحثا معه في اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

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