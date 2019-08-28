ظريف ولافروف يلتقيان الإثنين المقبل في موسكو 

وأفادت وكالة ريانوفوستي الروسية للأنباء، أضافت زاخاروفا اليوم الأربعاء، ان هذا اللقاء سيتناول التعاون الثنائي بين البلدين، وقضايا الخليج الفارسي والبرنامج الشامل للإجراء المشترك (الإتفاق النووي)، بالاضافة الى مواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك.

علما، ان وزير الخارجية الإيراني زار فرنسا قبل أيام بالتزامن مع اجتماع مجموعة السبع في هذا البلد، وتوجه الى الصين بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية في هذا البلد جان إيف لودريان .

كما أجرى ظريف خلال الأيام الأخيرة، محادثات شاملة مع المسؤولين في البلدين الآسيويين الكبيرين (الصين واليابان)، وأعلن خلالها انه اذا قامت أوروبا باتخاذ إجراءات فاعلة، فلن تتخذ إيران خطوتها الثالثة في الـ7 من أيلول/سبتمبر.

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