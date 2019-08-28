الطائرة "كوثر" أدرجت إيران ضمن الدول الحائزة على تقنية تصنيع المقاتلات

وفي تصريح للمراسلين مساء اليوم الأربعاء على هامش مهرجان الشهيد رجائي، نوه العميد حاتمي بالإنجازات العلمية والتقنية المرموقة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة خلال العام الماضي (الإيراني- إنتهى في 20 آذار/مارس).
وأطلقت إيران مقاتلة كوثر صيف العام الماضي لأول مرة وتم تدشين خط إنتاجها الضخم في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لتكون ثالث مقاتلة إيرانية الصنع بعد مقاتلتي "آذرخش" و"صاعقة".
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طهران/28 آب/أغسطس/إرنا- صرح وزير وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد "أمير حاتمي"، ان مقاتلة "كوثر" هي مقاتلة بالغة التطور ومحلية الصنع تماما، لها مهمة الإسناد الجوي القريب، أدرجت إيران ضمن الدول الحائزة على تقنية تصميم وصناعة المقاتلات المزودة بالكترونيات الطيران الرقمية الحديثة وتوجيه إطلاق النار من الجيل الرابع.
وفي تصريح للمراسلين مساء اليوم الأربعاء على هامش مهرجان الشهيد رجائي، نوه العميد حاتمي بالإنجازات العلمية والتقنية المرموقة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة خلال العام الماضي (الإيراني- إنتهى في 20 آذار/مارس).
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