الطائرة "كوثر" أدرجت إيران ضمن الدول الحائزة على تقنية تصنيع المقاتلات

وفي تصريح للمراسلين مساء اليوم الأربعاء على هامش مهرجان الشهيد رجائي، نوه العميد حاتمي بالإنجازات العلمية والتقنية المرموقة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة خلال العام الماضي (الإيراني- إنتهى في 20 آذار/مارس).

وأطلقت إيران مقاتلة كوثر صيف العام الماضي لأول مرة وتم تدشين خط إنتاجها الضخم في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لتكون ثالث مقاتلة إيرانية الصنع بعد مقاتلتي "آذرخش" و"صاعقة".

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