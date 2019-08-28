عراقجي: لا مفاوضات لنا مع الاميركيين

وفي حديثه للقناة الاولى بالتلفزيون الايراني مساء الاربعاء، قال عباس عراقجي: انه وبغية تلبية مطالب ايران الـ 11 من قبل اوروبا فانه ينبغي توفير قناة مالية لهذا الغرض لان اي نشاط (اقتصادي) هو بحاجة الى مثل هذه القناة.

واضاف، ان موقفنا بشان بيع النفط واضح، إما ان يقوموا هم بشراء نفطنا وان لم يتمكنوا فليضعوا اعتمادات تحت تصرف ايران بما يعادل بيع النفط الايراني وبمعنى اخر ان يشتروا هذا النفط مسبقا.

وتابع عراقجي، ان مطلب ايران في بيع النفط هو على عاتق اوروبا وهم الذين عليهم اعداد الصيغ اللازمة لهذا الموضوع ونحن بدورنا نواصل الاتفاق النووي وفي غير هذه الحالة سنستمر بعد 10 ايام في المسار الذي حددناه مسبقا (بدء الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية من قبل ايران بسبب تقاعس اوروبا عن تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي).

وحول الاجواء المثارة مع قبل الاميركيين بعد اجتماع مجموعة الدول الصناعة السبع في بياريتس قال عراقجي، ان مفاوضاتنا هي مع الاوروبيين من اجل ان يلبوا مطالبنا الـ 11 في إطار الاتفاق النووي ولا مفاوضات لنا مع اميركا، لاي اي دولة ترضخ للتفاوض تحت الضغط وخاصة الضغط الاقصى فسوف لن تكون تلك المفاوضات حقيقية بل مفاوضات استسلام.

واكد بانه على اميركا العودة الى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وفي هذه الحالة ستتوفر امكانية المفاوضات معها في اطار مجموعة "5+1" ومن دون الغاء الحظر لا لقاء ولا مفاوضات.

واوضح بان ايران كانت قد اشترطت على الجانب الفرنسي واخذت منه التعهد خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الاخيرة الى بياريتس بتنظيم مكان الاجتماع مع المسؤولين الفرنسيين بحيث لن يكون هنالك اي لقاء وتفاوض مع الوفد الاميركي المشارك في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع حتى من باب المصادفة.

انتهى ** 2342