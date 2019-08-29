ظريف: مجالات التعاون بين ايران وماليزيا واسعة جدا

وفي تصريح ادلى به حين وصوله الى مطار كوالالمبور مساء الاربعاء، قال ظريف، ان لنا علاقات ممتازة مع ماليزيا وكان من الضروري ان نجري مشاورات مع الاصدقاء الماليزيين في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي وفي اطار العالم الاسلامي.

وأضاف ظريف: سنجري خلال الزيارة الحالية محادثات مع المسؤولين الماليزيين في مختلف المجالات وخاصة التعاون في العالم الاسلامي، وننتظر في المستقبل القريب زيارة السيد ماهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الى ايران.

وقال: ان ثمة مجالات كثيرة جدا للتعاون المشترك بين ايران وماليزيا كبلدين هامين ومتقدمين في المنطقة والعالم الاسلامي.

واشار الى انه سيبحث خلال الزيارة ايضا بعض مشكلات الطلبة والايرانيين المقيمين في ماليزيا من اجل معالجتها.

وكان ظريف قد بدأ الاثنين جولة آسيوية، زار خلالها الصين واليابان ايضا التقى خلالها مع مسؤولي هذين البلدين واجرى معهم محادثات بشأن مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار خلال الفترة الاخيرة قبل جولته الاسيوية العديد من الدول وهي قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا (مرتين).

انتهى ** 2342