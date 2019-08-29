ايران واقليم كردستان العراق يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

وخلال لقاء شوشتري مع زعيم الجماعة الاسلامية في اقليم كردستان العراق الشيخ علي بابير، اشاد الجانبان بالعلاقات الراسخة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق، واكدا على ضرورة المزيد من تقويتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان تطورات العراق والمنطقة وضرورة الوحدة بين جميع التيارات السياسية العراقية لمواجهة مؤامرات الاعداء والضامرين السوء للعراق.

كما زار القنصل الايراني في السليمانية، الجامعة التكنولوجية (بلي تكنيك) في السليمانية والتقى رئيسها الدكتور آلان فريدون وعددا من مساعديه.

واكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تنمية التعاون العلمي والجامعي بين هذه الجامعة والجامعات الايرانية وتنفيذ برامج مشتركة من ضمنها عقد المؤتمرات العلمية.

انتهى ** 2342