٢٩‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٦:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83456508
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ظريف يبحث مع نظيره الماليزي بشان التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك

ظريف يبحث مع نظيره الماليزي بشان التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك

طهران / 29 اب /اغسطس /ارنا- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كوالالمبور اليوم الخميس نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بشن مختلف ابعاد العلاقات الثنائية ومنها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون البنكي والتجاري والعلمي وبعض المشاكل التي تواجه الايرانيين المقيمين في ماليزيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في المحافل الدولية واحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وقضايا العالم الاسلامي والقضايا الاقليمية والدولية المهمة وذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس وزراء ماليزيا الى طهران.

وكان ظريف قد بدأ الاثنين جولة آسيوية، زار خلالها الصين واليابان ايضا التقى خلالها مع مسؤولي هذين البلدين واجرى معهم محادثات بشأن مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار خلال الفترة الاخيرة قبل جولته الاسيوية العديد من الدول وهي قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا (مرتين).

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