٢٩‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٧:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83456519
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اميركا تفرض عقوبات على شبكتين في اطار ارهابها الاقتصادي ضد ايران

اميركا تفرض عقوبات على شبكتين في اطار ارهابها الاقتصادي ضد ايران

نيويورك / 29 اب /اغسطس /ارنا- قالت وزارة الخزانة الأمريكية في اطار ارهابها الاقتصادي ضد الشعب الايراني إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على شبكتين تقول إنهما تحايلتا على العقوبات المفروضة على إيران لصالح حكومتها ومؤسساتها العسكرية.

وحسب "رويترز" قالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات كذلك على أفراد على صلة بالشبكتين.

وتاتي هذه الاجراءات في اطار الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الذي تدعي فيه الادارة الاميركية الدعوة للمفاوضات والحوار معها.

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