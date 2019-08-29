اميركا تفرض عقوبات على شبكتين في اطار ارهابها الاقتصادي ضد ايران

وحسب "رويترز" قالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات كذلك على أفراد على صلة بالشبكتين.

وتاتي هذه الاجراءات في اطار الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الذي تدعي فيه الادارة الاميركية الدعوة للمفاوضات والحوار معها.

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