مسؤول كردي عراقي: لن ننسى دعم ايران لنا

وخلال لقاء القنصل الايراني في اربيل نصرالله رشنودي وزير التخطيط في اقليم كردستان العراق دارا رشيد محمود، اشار الاخير الى العلاقات العريقة والجيدة والمتنامية مع ايران، مؤكدا بانهم سوف لن ينسوا ابدا دعم ايران لهم خلال الايام العصيبة.

واعتبر التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والاستثمارات في المشاريع الانمائية والصحية من العوامل المهمة لتطوير العلاقات، معلنا الاستعداد لايجاد الارضية المناسبة لتحقيق المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه اشار القنصل الايراني خلال اللقاء الى طاقات وامكانيات ايران ، واعتبر ارادة الجانبين خطوة مؤثرة في تنفيذ التوافقات القائمة بما يسهم في تطوير العلاقات الشاملة بين الجانبين.

كما التقى القنصل الايراني في اربيل وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان العراق عبدالله محمود محمد وحاكم مدينة جومان الحدودية احمد قادر ومدير ناحية حاج عمران ومدير عام الجمارك في حاج عمران، حيث بحث معهم بشان سبل تطوير العلاقات بين الجانبين.

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