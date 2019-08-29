تنمية العلاقات الاقتصادية بين محافظتي المثنى العراقية واصفهان الايرانية

واضاف جودة ليلة امس الاربعاء خلال لقائه محافظ اصفهان : ان المثنى هي ثاني اكبر محافظة عراقية مساحة وتمتلك الكثير من الامكانيات وفي جميع المجالات ومنها الصناعات النفطية والبتروكيماويات والزراعة، مرحبا بنشطاء الاقتصاد من اصفهان للاستثمار في المشاريع المطروحة هناك.

واوضح ان احتياطي المحافظة من النفط الخام يبلغ 8.5 مليار برميل وانها تشتهر في العراق بزراعة الحنطة والخضار، متمنيا ان يشارك ويستثمر الايرانيين في المشاريع التنموية فيها.

واشار جودة الى تاريخ اصفهان في مجال الصناعة والطب والتكنولوجيا وقال ان امتلاك محافظة هذ المميزات والامكانيات يعتبر امرا قيما مميزا بالنسبة لها.

من جانبه قال محافظ صفهان "عباس رضائي" ان الشعبين الايراني والعراقي تربطهما علاقات تاريخية و دينية ولطالما كانا الى جانب بعضهما الاخر.

واشار رضائي الى امكانيات اصفهان وقال : ان اكبر المصانع في البلاد ومنها الفولاذ والاسمنت هي في اصفهان وان العديد من الشركات القائمة على المعرفة متواجدة فيها.

وبين ان اصفهان هي مقصد جميع سواح العالم ونقترح على المجاميع السياحية العراقية زيارة اصفهان لما تتمتع بها من معالم سياحية فريدة عالميا.

واكد محافظ اصفهان على امكانية نقل تجارب الحرفيين والمزارعين والنخب في اصفهان الى نظرائهم في محافظة المثني وفي مختلف المجالات ومنها الزراعة باستخدام البيوت الزجاجية وترشيد استهلاك المياه والثروة السمكية و الطب وغيرها.

ويزور محافظ اصفهان على رأس وفد اقتصادي وثقافي وعلمي محافظة اصفهان حيث اجرى عدة لقائات مع مسؤوليها وبحث معهم سبل تنمية العلاقات بين المحافظتين.

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