ظريف سيزور روسيا الاسبوع المقبل

وجاء في تغريدة موسوي على تويتر ان ظريف سيتوجه الى موسكو على رأس وفد سياسي رفيع المستوى وسيبحث مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف" العلاقات الثنائية واحدث مستجدات ملف الاتفاق النووي وتقليل التوترات في المنطقة.

واضاف موسوي ان ظريف وخلال زيارته القصيرة لماليزيا سيلتقي المسؤولين فيها وسيلقي خطابا في مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والدولية وسيكون له لقاء متلفز مع ثلاث وكالات ماليزية هي استرو اواني ووكالة انباء برناما والقناة الثالثة للتلفزين الماليزي.

وجاء في تغريدة كتبها سيف الدين على صفحة في تويتر وذلك بعد لقائه ظريف: ان البلدين اكدا على تنمية علاقات التعاون بينهما في جميع المجالات وذلك لحفظ مصالحهما المشتركة.

هذا والتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كوالالمبور اليوم الخميس نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بشأن مختلف ابعاد العلاقات الثنائية ومنها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون البنكي والتجاري والعلمي وبعض المشاكل التي تواجه الايرانيين المقيمين في ماليزيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في المحافل الدولية واحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وقضايا العالم الاسلامي والقضايا الاقليمية والدولية المهمة وذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس وزراء ماليزيا الى طهران.

وكان ظريف قد بدأ الاثنين جولة آسيوية، زار خلالها الصين واليابان ايضا التقى خلالها مع مسؤولي هذين البلدين واجرى معهم محادثات بشأن مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار خلال الفترة الاخيرة قبل جولته الاسيوية العديد من الدول وهي قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا (مرتين).

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