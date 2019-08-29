صالحي: الاتفاق النووي لم يوقف حركة الصناعة النووية في ایران

واضاف صالحي اليوم الخميس خلال مراسم احياء اسبوع الحكومة في محافظة البرز(غرب طهران): رغم تعرض البلاد لمشاكل اقتصادية الا ان ايران باتت تتمتع اليوم بنفوذ واقتدار في المنطقة والمؤشر على ذلك هو حضور مسؤولي الخارجية بكل قوة واقتدار في المحافل الدولية والدفاع عن مصالح الشعب مؤكدا ان هذا لم يحصل لولا دعم ووقوف الشعب الى جانب مسؤوليه.

ولفت صالحي الى منجزات منظمة الطاقة النووية خلال السنوات الاربع الاخيره وقال: ان التاريخ سيشهد ان حركة الصناعات النووية لم تتوقف جراء الاتفاق النووي بل لايمكن الافصاح عن كثير من المنجزات , فقط يمكن القول ان عدد العاملين في هذا المجال كان قبل الاتفاق 14 الف شخص واليوم اصبح عددهم 15 الف شخص وهذا يعني التقدم والازدهار.

واضاف ان الانفاق على احدى المشاریع ( مشروع FDG ) التي تم تنفيذها بعد الاتفاق بلغ 200 ملیون یورو وان جميع المعدات المستخدمة فيه تم شرائها بعد التوقيع على الاتفاق النووي.

واشار صالحي الى تطوير محطة بوشهر النووية وقال ان المرحلة الثانية والثالثة سيتم تنفيذها باستثمارات ستبلغ 10 مليارات دولار وهذا يعني اننا نسير في هذا الطريق بكل قوة واقتدار.

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