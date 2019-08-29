"الموت البطيء" یفوز بجائزة افضل فیلم بمهرجان اوراسيا الروسي

وافاد مراسل وكالة ارنا ان الفيلم الايراني القصير "الموت البطيء" حصل على جائزة افضل فيلم في المهرجان الروسي وكذلك جائزة افضل فيلم لشهر اب/اغسطس عن جميع الاقسام الروائية القصيرة والوثائقية والسينمائية.

ويعتبر مهرجان اوراسيا الدولي الشهري مهرجانا مستقلا للمخرجین المستقلین وان الفائزین فیه یرشحون للمشارکة في المهرجان السنوي.

كما تأهل فيلم "الموت البطيء" للدورة الثانية والأربعين من مهرجان «ميل ولي» (MILL VALLEY) السينمائي الدولي في أمريكا الذي يعتبر أحد أفضل 10 مهرجانات أمريكية ينشط منذ عام 1977 ويقام من الثالث حتى الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

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