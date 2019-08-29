اسقف مسيحي لبناني : ليس هناك حب اغلى من حب الامام الحسين (ع)

وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي السابع عشر للمنشدين الحسينيين المخضرمين والذي عقد في مدينة ميبد بمحافظة يزد (وسط ايران)، أشار الأب انطوان ضو الى ان الامام الحسين (ع) هو للجميع، لافتا الى ان المسلمين والمسيحيين يشكلون نصف البشرية.

وأكد انه يمكن اعتبار الامام الحسين (ع) رمزا للرحمة والرأفة، وأضاف: ان علينا ان نعي هذا الامر بأننا جميعا تلاميذ في مدرسة الامام الحسين (ع).

واکد ليس هناك حب اغلى من حب الحسين عليه السلام.

وقال: ايها المسلمون أحبوا المسيحيين، وأنتم ايها المسيحيون أحبوا المسلمين ايضا، مبينا: اننا المسيحيين والمسلمين نوصي جميع العالم بمساعدة الفقراء والدفاع عن المظلومين.

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