13 جامعة ايرانية بين الجامعات المتفوقة في العالم

واضاف: إن جودة التعليم وكفاءة الاساتذة والانتاج البحثي والانجازات السنوية تعد اربعة معايير معتمدة من قبل تصنيف شنغهاي.

وتابع: إنه بناءً على أحدث إصدار لتصنيف شنغهاي الدولي للجامعات الإيرانية حازت جامعات (طهران ، شريف للتكنولوجيا، طهران للعلوم الطبية، أمير كبير ، إعداد المدرسين بطهران ، فردوسي مشهد ، شهيد بهشتي للعلوم الطبية ، نوشيرواني بابل الصناعية، إيران للعلوم والتكنولوجيا ، أصفهان الصناعية ، شهيد بهشتي ، وشيراز وتبريز) على مراتب ضمن افضل 301-1000 جامعة في العالم وفي إيران صنفت هذه الجامعات بين 1-13 على التوالي.

ونوه الى أن جامعة طهران وفق تصنيف شنغهاي تعد بين أفضل 400 جامعة في العالم.

ولفت الى انه وفق تصنيف شنغهاي الدولي 2019 ، لدى إيران 13 جامعة ، تركيا 12 جامعة ، ماليزيا ومصر 5 جامعات ، السعودية وباكستان 4 جامعات ، تونس ، لبنان ، الإمارات، عُمان ، نيجيريا جامعة واحدة لكل منها بين ألف جامعة متفوقة في العالم.

واشار الى إن جامعة تبريز نالت مؤخراً على المرتبة 101 إلى 150 في تصنيف العصر الذهبي للتعليم العالي، Golden Age of Higher Education ، مضيفاً: تضم الجامعة حالياً 21 كلية وعدة معاهد بحثية وإدارات وتعد مركزا بحثيا وقطبا أكاديميا مهما في ايران، بفضل حيازتها على 800 عضو في الهيئة التدريسية وأكثر من 24000 طالب، وهي احدى أفضل الجامعات الدولية في البلاد.

صرح رئيس جامعة تبريز كذلك أن تطوير التعاون الدولي كوننا من أفضل الجامعات في العالم هو أحد الاستراتيجيات الرئيسية لجامعة تبريز.

ونوه إلى أن تطوير التعاون الدولي ودخول نادي أفضل الجامعات في العالم بين إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لجامعة تبريز. وتنشط الجامعة حاليا في اتحادات عالمية عديدة منها رابطة الجامعات في العالم (IAU) واتحاد الجامعات الدولية (IUC) واتحاد جامعات منطقة القوقاز (KUNIB).

ولفت الى إن الجامعة ناشطة للغاية في الساحة الدولية وتربطها اتفاقات مع ما يقرب من 200 جامعة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك 80 جامعة في تركيا.

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