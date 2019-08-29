ظريف يلتقي بالجالية الايرانية في ماليزيا

وافادت وكالة ارنا نقلا عن العلاقات العامة للخارجية الايرانية ان ظريف الذي وصل الخميس الى العاصمة الماليزية كولالمبور التقى كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وبحث معهم العلاقات الثنائية التطورات الاقليمية والدولية وشارك عصر اليوم في اجتماع للجالية الايرانية المقيمة في ماليزيا وتحدث اليهم عن ظروف البلاد الداخلية والخارجية وفي الختام اجاب على اسئلة الحاضرين.

وکان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى صباح، اليوم الخميس رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ونظيره سيف الدين عبدالله وبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وكان ظريف قد بدأ الاثنين جولة آسيوية، زار خلالها الصين واليابان ايضا التقى خلالها مع مسؤولي هذين البلدين واجرى معهم محادثات بشأن مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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