٢٩‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٥:٠٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83457345
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موغريني : لا نوافق على مساعي واشنطن للتوصل الى اتفاق نووي جديد مع ايران

موغريني : لا نوافق على مساعي واشنطن للتوصل الى اتفاق نووي جديد مع ايران

طهران / 29 آب / اغسطس / ارنا – انتقدت مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الیوم الخميس المساعي الامريكية للتوصل الى اتفاق نووي جديد مع ايران مطالبة الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقال ان اوروبا لاتوافق على تلك المساعي.

وأعلنت مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الخميس، أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران ولكن فقط إذا تم الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.

ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعدما أعلن ترامب الإثنين إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع.

وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في هلسنكي "نؤيد دائما إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام" ، غير أنها أضافت "أولا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود"، تحديدا الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسميا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة.

وقالت "سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا يشمل خطة التحرك الشاملة المشتركة".

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