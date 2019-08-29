تأكيد الاتحاد الاقتصادي الاوراسي على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع ايران

ونقلت وکالة بلاروسیا (BelTA) انه خلال لقاء بين رئيس الاتحاد الاقتصادي في اوراسيا " تيغران سركيسيان" مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في روسيا " مهدي سنائي" اتفق الطرفان على ضرورة اكمال مراحل تنفيذ الاتفاق و كذلك انشاء منطقة حرة بين الاتحاد وايران .

واصدرت اللجنة الاقتصادية في اتحاد اوراسيا بيان جاء فيه ان اتفاقية التجارة الحرة مع ايران ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 تشرين / اكتوبر القادم.

واعتبر سركيسيان المصادقة على الاتفاقية بأنه حدث تاريخي مؤكدا على التجارة الحرة مع الجمهورية الاسلامية هي من اوليات الاتحاد الاقتصادي.

من جانبه اشار سفير الجمهورية الاسلامية في روسيا مهدي سنائي الى اتفاقية التجارة الحرة مع اوراسيا وقال ان هذا الاتفاق هو ايضا مهما بالنسبة لايران ونعتقد انه لصالح الاقتصاد والشعب الايراني وكذلك لصالح الاتحاد الاقتصادي لاوراسيا.

أن الاتحاد الاقتصادي الاوراسي يضم الدول المؤسسة وهي روسيا وارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا، وهي سوق لنحو 190 مليون نسمة، وثمة 40 بلدا يسعى للانضمام لهذا الاتحاد، فيما تم قبول ايران وفيتنام لعضويته فقط حتي الان.

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