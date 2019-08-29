ايران تهزم بلغاريا ببطولة العالم لطائرة الناشئين

وأنهى منتخب ايران الاشواط الثلاثة بنتيجة 25-22 و25-22 و25 – 15 نقطة فيما اختير لاعبه "برديا سعادت" الاكثر تسجيلا للنقاط بـ 26 نقطة.
وستواجه ايران لتحديد المركز الخامس، الفائز من لقاء اليابان وبيلاروسيا.
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طهران / 29 آب / اغسطس / ارنا – فاز منتخب ايران للكرة الطائرة على نظيره البلغاري 3- صفر اليوم الخميس في اطار بطولة العالم للناشئين في تونس.
وأنهى منتخب ايران الاشواط الثلاثة بنتيجة 25-22 و25-22 و25 – 15 نقطة فيما اختير لاعبه "برديا سعادت" الاكثر تسجيلا للنقاط بـ 26 نقطة.
وستواجه ايران لتحديد المركز الخامس، الفائز من لقاء اليابان وبيلاروسيا.
انتهى**م م**1049
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