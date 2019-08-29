٢٩‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٥:٤٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83457398
٠ Persons

ايران تهزم بلغاريا ببطولة العالم لطائرة الناشئين

ايران تهزم بلغاريا ببطولة العالم لطائرة الناشئين

طهران / 29 آب / اغسطس / ارنا – فاز منتخب ايران للكرة الطائرة على نظيره البلغاري 3- صفر اليوم الخميس في اطار بطولة العالم للناشئين في تونس.

وأنهى منتخب ايران الاشواط الثلاثة بنتيجة 25-22 و25-22 و25 – 15 نقطة فيما اختير لاعبه "برديا سعادت" الاكثر تسجيلا للنقاط بـ 26 نقطة.

وستواجه ايران لتحديد المركز الخامس،  الفائز من لقاء اليابان وبيلاروسيا.

انتهى**م م**1049

تعليقك

You are replying to: .
1 + 11 =