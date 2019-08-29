ايران تهزم بلغاريا ببطولة العالم لطائرة الناشئين

طهران / 29 آب / اغسطس / ارنا – قال قائد قوات الجو - فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة : كانت هناك عمليات نفسية واسعة النطاق تُشن ضدنا ، باحتمال شن هجوم على ايران , کنا واثقین أن هذا لن يحدث مؤكدا ان شبح الحرب زال عند اسقاط الطائرة المسيرة الامريكية.