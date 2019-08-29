سفير ايران في الصين: ايران آمنة لجميع سیاح العالم

واضاف كشاورز زاده في حوار مع صحيفة "الشعب" الصينية ان ايران الغت تاشيرة دخول اراضيها بالنسبة للسیاح الصينين فهم لا يواجهون اية مشاكل في ذهابهم الى ايران معلنا استعداد سفارة الجمهورية الاسلامية تقديم المساعدة لهم.

واضاف ان الاعلام الغربي ومن خلال تقارير اعلامية غير صحيحة يقوم بتصوير ايران على انها بلدا غير آمن , في الوقت الذي ان ايران من اكثر الدول أمنا بالنسبة للجميع والسیاح خاصة.

واعتبر سفير ايران لدى بكين ان ايران بحضارتها العريقة تمتلك الكثير من المعالم السياحية الفريدة عالميا مبينا تسجيل 22 منها ضمن التراث العالمي واثنان ضمن التراث الطبيعي العالمي.

واشار الى نمو السياحة في ايران وقال : تشير التقارير للفترة الممتدة من مارس 2018 الى مارس 2019 ان حوالي سبعة ملايين و800 الف سائح اجنبي وفدوا الى ايران من بينهم 100 الف صيني، مبينا ان عدد السیاح من الصين قليل جدا لذا تم الغاء تاشيرات الدخول وتوفير الامكانيات اللازمة لقدومهم.

واضاف ان الصين وايران بلدين حضاريتين تربطهما علاقات اجتماعية وثقافية متينة مشيرا الى التعاون الثقافي في مجال انتاج الافلام المشتركة والتعاون في مجال المتاحف.

واعتبر کشاورز زاده طریق الحریر فرصة مثالیة وقال : احياء طريق الحرير يعني احياء طريق الصلح والسلام والمحبة والمودة.

واضاف ان طريق الحرير يساهم في استقرار السلام وتنمية الاقتصاد وتمتين العلاقات الثقافية بين شعوب العالم .

واعلن عن استعداد ايران التعاون مع الصين في المجالات التقنية داعيا الشركات الصينية الاستثمار في مشاريع تشييد الجسور والطرق والسدود في ايران مطالبا الاستفادة من تجارب الصين في انتاج القطارات السريعة.

وقال ايضا ان ايران تمتلك امكانيات كبيرة في مجال الزراعة والثروة السمكية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية التي يكمن ان تتعاون مع الصين في هذه المجالات ومجالات اخرى.

وفي الختام اشار سفير ايران لدي الصين الى الاوضاع في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وقال ان ايران لاتسعى وراء تنمية التوترات في هذه المناطق وتعارض الاجراءات الامريكية الاستفزازية فيها وهي على اتم الاستعداد للتعاون مع الدول الصديقة من اجل استقرار الامن والسلام في هذه المناطق.

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