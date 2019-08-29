بيدرسون: سأزور إيران قريبا للحصول على دعمها في حل الأزمة السورية

وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن​ حول سوريا أكد بيدرسون أن "لا حلا عسكريا للأزمة في سوريا وتطبيق القرارات الأممية أصبح أمرا ملحا"، مضيفا"هناك عقبات تواجه ملايين ​اللاجئين السوريين​ الراغبين بالعودة إلى بلادهم وسأزور ​إيران​ قريبا وآمل الحصول على دعمها في حل ​الأزمة السورية​".

ورأى بيدرسون ان "​روسيا​ و​تركيا​ قدمتا ​مساعدات​ للأمم المتحدة بشأن سوريا وهناك إجراءات يجب أن تواكب اللجنة الدستورية كمسألة ​السجناء​ والأسرى والمفقودين".

وقد وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" الهجمات "الإسرائيلية" على سوريا ولبنان بأنها أفعال تصعيدية مقلقة إلى أبعد الحدود.

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