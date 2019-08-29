بيدرسون: سأزور إيران قريبا للحصول على دعمها في حل الأزمة السورية

وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا أكد بيدرسون أن "لا حلا عسكريا للأزمة في سوريا وتطبيق القرارات الأممية أصبح أمرا ملحا"، مضيفا"هناك عقبات تواجه ملايين اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم وسأزور إيران قريبا وآمل الحصول على دعمها في حل الأزمة السورية".
ورأى بيدرسون ان "روسيا وتركيا قدمتا مساعدات للأمم المتحدة بشأن سوريا وهناك إجراءات يجب أن تواكب اللجنة الدستورية كمسألة السجناء والأسرى والمفقودين".
وقد وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" الهجمات "الإسرائيلية" على سوريا ولبنان بأنها أفعال تصعيدية مقلقة إلى أبعد الحدود.
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