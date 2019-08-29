مسؤول عسكري ایراني: التكنولوجيا هي راس حربة الدفاع للبلاد

وفي تصريحه الخميس خلال الدورة الـ 16 العامة والدورة الدولية الثانية لمسابقات العمليات الحرارية اللتين اقيمتا في جامعة "الشهيد باهنر" في كرمان (جنوب شرق ايران)، اننا نتعامل في الوقت الحاضر مع 140 شركة معرفية حيث قمنا بتوظيف 37 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) في هذا المجال.

واضاف، هنالك ما بين 7 الى 9 بالمائة من معادن العالم في ايران التي تبلغ نسبة نفوسها 1 بالمائة من اجمالي نفوس العالم، الا ان هذه الطاقات لم تستغل كما ينبغي.

ودعا الطلبة الجامعيين للتوجه نحو الانشطة العملانية والتنفيذية واضاف، ان نقطة القوة للبلاد هي احتياطياتها من المعادن والجامعات والاساتذة البارزين وان محافظة كرمان تعد جنة المعادن في البلاد.

واوضح بان مركز توطين التكنولوجيا بوزارة الدفاع له في الوقت الحاضر 160 اتفاقية انتاجية و 150 اتفاقية بحثية وتتعاطى مع 140 مركزا صناعيا وبحثيا في البلاد.

انتهى ** 2342