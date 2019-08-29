٣٠‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٢:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83457736
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نوبخت: سوق العملة الصعبة تحت السيطرة ونسبة التضخم ستنخفض

نوبخت: سوق العملة الصعبة تحت السيطرة ونسبة التضخم ستنخفض

اهواز / 30 اب /اغسطس /ارنا- اعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر نوبخت بان سوق العملة الصعبة هو الان تحت السيطرة، مؤكدا بان نسبة التضخم ستنخفض في غضون الاشهر القادمة.

وفي تصريحه خلال اجتماع مساء الخميس في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية والاقتصاد المقاوم في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، قال نوبخت، انه خلال العام الماضي شهدنا انخفاض قيمة العملة الوطنية بصورة لا ارادية وارتفعت الاسعار الا انه وفي ضوء الاجراءات والخطط المتخذة شهدنا وضعا جديدا في سوق العملة الصعبة.

واشار الى اخر تقرير حول التضخم في البلاد واضاف، لحسن الحظ ان نسبة التضخم التي كانت 2.8 بالمائة في الشهر قبل الماضي قد انخفضت الى 0.6 بالمائة خلال الشهر الماضي.

واعتبر ان البلاد اليوم في حرب اقتصادية واضاف، انه وفي ظل المقاومة التي ابديناها فان العدو سیشعر بالیأس بالتاكيد.

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