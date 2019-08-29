نوبخت: سوق العملة الصعبة تحت السيطرة ونسبة التضخم ستنخفض

وفي تصريحه خلال اجتماع مساء الخميس في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية والاقتصاد المقاوم في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، قال نوبخت، انه خلال العام الماضي شهدنا انخفاض قيمة العملة الوطنية بصورة لا ارادية وارتفعت الاسعار الا انه وفي ضوء الاجراءات والخطط المتخذة شهدنا وضعا جديدا في سوق العملة الصعبة.

واشار الى اخر تقرير حول التضخم في البلاد واضاف، لحسن الحظ ان نسبة التضخم التي كانت 2.8 بالمائة في الشهر قبل الماضي قد انخفضت الى 0.6 بالمائة خلال الشهر الماضي.

واعتبر ان البلاد اليوم في حرب اقتصادية واضاف، انه وفي ظل المقاومة التي ابديناها فان العدو سیشعر بالیأس بالتاكيد.

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