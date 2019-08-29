ماهاتير محمد يتحدث عن لقائه مع ظريف

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارفقها بصورة عن اللقاء كتب ماهاتير محمد: استقبلت اليوم (امس الخميس) في مكتبي في بوتراجايا الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، لقد تباحثنا حول مختلف القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة ومنها رفع مستوى العلاقات الثنائية بين بلدينا.

كما قدم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عرضا لزيارته الى ماليزيا المحطة الاخيرة من جولته الاسيوية التي شملت ايضا الصين واليابان.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشار ظريف الى لقائه في ماليزيا رئيس الوزراء ماهاتير محمد ووزير الخارجية سيف الدين عبدالله وكتب: كما كانت لنا مناقشات مدهشة في مؤسسة الدراسات الاستراتيجية وكان التركيز على تعزيز الوحدة الاسلامية وتطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. المزيد من الاخبار؛ قريبا ! .

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدا الاثنين جولته الاسيوية من الصين وزار بعدها اليابان واخيرا ماليزيا ، حيث جرى البحث مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاتفاق النووي والامن في المنطقة.

يذكر ان ظريف وقبل جولته الاسيوية زار العديد من الدول وهي قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج ومن ثم فرنسا التي زارها مرتين.

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