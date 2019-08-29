ايران وسوريا تبحثان بشان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية

وافادت "سانا" انه في اللقاء بحث الجانبان بشان تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وأهمية التواصل بين الشركات الإيرانية والسورية المشاركة في معرض دمشق الدولي لبناء أسس متينة للتعاون بين الفعاليات التجارية من القطاع الخاص.

كما تناول اللقاء ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة متقدمة من التعاون الاستراتيجي وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وبحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ودور غرف التجارة في تنشيط علاقات القطاع الخاص في البلدين إضافة إلى مساهمة الشركات الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وحضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء في سوريا والسفير السوري في طهران ومستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير الإيراني بدمشق.

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