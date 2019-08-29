٣٠‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٣:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83457746
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ايران وسوريا تبحثان بشان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية

ايران وسوريا تبحثان بشان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية

دمشق / 30 اب /اغسطس /ارنا- التقى وزير الطرق وبناء المدن رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا والوفد المرافق له في دمشق الخميس رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس.

وافادت "سانا" انه في اللقاء بحث الجانبان بشان تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وأهمية التواصل بين الشركات الإيرانية والسورية المشاركة في معرض دمشق الدولي لبناء أسس متينة للتعاون بين الفعاليات التجارية من القطاع الخاص.

كما تناول اللقاء ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة متقدمة من التعاون الاستراتيجي وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وبحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ودور غرف التجارة في تنشيط علاقات القطاع الخاص في البلدين إضافة إلى مساهمة الشركات الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وحضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء في سوريا والسفير السوري في طهران ومستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير الإيراني بدمشق.

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