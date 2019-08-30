طهران ويريفان تبحثان بشان سبل مقايضة الطاقة

وافادت السفارة الايرانية في يريفان في تقرير لها بان السفير سجادي والوزير بابيكيان بحثا خلال اجتماعهما الخميس بشان القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك خاصة طريق "شمال -جنوب" ونقل الكهرباء عبر تنفيذ مشروع الخط الثالث والتعاون بين الوزارات في مجال الانشطة بين محافظات البلدين.

واعرب وزير الادارة الاقليمية الارميني عن رغبته بزيارة ايران للمشاركة في اجتماع الادارة الاقليمية لمياه الشرب المقرر عقده في طهران للبحث عن كثب مع الجانب الايراني في سياق تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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