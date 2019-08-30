تعزيز التعاون بين ايران وارمينيا في مجال التكنولوجيا

وافاد القسم الاعلامي في السفارة الايرانية في يريفان ان السفير سجادي والوزير آرشاكيان تدارسا خلال اللقاء بشان القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال التكنولوجيا والاتصالات فضلا عن سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

ورحب وزير الصناعات الحديثة الارميني بالتعاون مع ايران وقال، اننا نامل بان نشهد في المستقبل غير البعيد حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المعلومات في ارمينيا.

وتقرر خلال اللقاء ايضا بان يبادر الجانبان لايفاد خبراء معنيين من اجل دراسة السبل المتاحة في سياق تنمية وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات بين البلدين.

انتهى ** 2342