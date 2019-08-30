استقلال طهران يهدر فرصة الفوز على فولاد خوزستان في الوقت القاتل

وفي هذه المباراة التي جرت في استاد "آزادي" في طهران في اطار الجولة الثانية من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم، بحضور 15 الف متفرج، تقدم استقلال طهران في الدقيقة 50 بواسطة فرشيد اسماعيلي حينما تلقى كرة مرسلة من داريوش شجاعيان ليسددها براسه في شباك فولاد خوزستان.

وفي الدقيقة 95 اي الدقيقة الخامسة والاخيرة من الوقت بدل الضائع تمكن البديل امير حسين باقربور من تسجيل هدف التعادل لفولاد خوزستان حينما سدد الكرة المرتدة من الدفاع على يسار حارس استقلال.

وبهذه النتيجة فقد بلغ رصيد كل من الفريقين نقطة واحدة حيث كانا قد خسرا كلاهما في الجولة الاولى.

انتهى ** 2342