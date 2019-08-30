٣٠‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٥:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83457757
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في الدوري الايراني الممتاز..

استقلال طهران يهدر فرصة الفوز على فولاد خوزستان في الوقت القاتل

استقلال طهران يهدر فرصة الفوز على فولاد خوزستان في الوقت القاتل

طهران / 30 اب /اغسطس /ارنا- اهدر فريق استقلال طهران فرصة الفوز على ارضه على فولاد خوزستان في الدوري الايراني حينما تلقت شباكه هدفا في الدقيقة الخامسة والاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي هذه المباراة التي جرت في استاد "آزادي" في طهران في اطار الجولة الثانية من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم، بحضور 15 الف متفرج، تقدم استقلال طهران في الدقيقة 50 بواسطة فرشيد اسماعيلي حينما تلقى كرة مرسلة من داريوش شجاعيان ليسددها براسه في شباك فولاد خوزستان.

وفي الدقيقة 95 اي الدقيقة الخامسة والاخيرة من الوقت بدل الضائع تمكن البديل امير حسين باقربور من تسجيل هدف التعادل لفولاد خوزستان حينما سدد الكرة المرتدة من الدفاع على يسار حارس استقلال.

وبهذه النتيجة فقد بلغ رصيد كل من الفريقين نقطة واحدة حيث كانا قد خسرا كلاهما في الجولة الاولى.

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