ظريف يغادر كوالالمبور عائدا الى طهران

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدا الاثنين جولته الاسيوية من الصين وزار بعدها اليابان واخيرا ماليزيا ، حيث جرى البحث مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاتفاق النووي والامن في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الايراني خلال الجولة؛ في الصين مع وزير الخارجية "وانغ يي" وفي اليابان رئيس الوزراء "شينزو آبي" ووزير الخارجية "تارو كونو" وفي ماليزيا رئيس الوزراء ماهاتير محمد ووزير الخارجية سيف الدين عبدالله.

يذكر ان ظريف وقبل جولته الاسيوية زار العديد من الدول وهي قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج ومن ثم فرنسا التي زارها مرتين.

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