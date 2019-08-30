وزير الإتصالات: قمر "ناهيد-1" يتقدم في مسار الإختبارات بصورة جيدة

ودعا آذري جهرمي الصحفيين في تغريدته لزيارة هذا القمر في المختبر.
وكان قد أعلن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق، ان مهام قمر ناهيد-1 في مجال الإتصالات ومن المقرر أن يستقر في مداره على بعد 250 كم عن سطح الأرض.
وأشار آذري جهرمي إلى أن مدة صلاحية هذا القمر الصناعي تبلغ شهرين ونصف؛ مضيفا أن ناهيد-1 ، بالاضافة الى انجاز مهامه في مجال الاتصالات، سيقوم باختبار التقنية الحديثة المطورة من قبل العلماء الإيرانيين في فتح وإغلاق الخلايا الشمسية المتحركة في مدار الأرض، كما انه يتمتع بامكانية التقاط الصور.
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طهران/30 آب/أغسطس/إرنا- نشر اليوم الجمعة، وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "محمد جواد آذري جهرمي" تغريدة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي كذب خلالها الشائعات المثارة حول فشل جهود إيران في إعداد قمر "ناهيد-1" الصناعي؛ مؤكدا ان هذا القمر بات يتقدم في مسار الإختبارات بصورة جيدة.
ودعا آذري جهرمي الصحفيين في تغريدته لزيارة هذا القمر في المختبر.
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