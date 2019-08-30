إيران تدعو دول قزوين لفتح آفاق جديدة للتعاون السياحي

جاء ذلك في الدورة الأولى لمناقشة السبل المشتركة لتعزيز السياحة في بحر قزوين، التي انعقدت في إطار المنتدى الدولي الخامس للسياحة بحضور ممثلي الدول المطلة على بحر قزوين بمدينة أكتاو الساحلية في كازاخستان.

وأفادت سفارة الجمهورية الإسلامية لدى كازاخستان، انه شارك بالتمثيل عن إيران في هذا المنتدى الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي، مساعد شؤون السياحة في منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة "ولي تيموري".

ومن خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجال السياحة في إيران، دعا تيموري المشاركين في المنتدى لرسم آفاق جديدة للسياحة في منطقة بحر قزوين من خلال اعتماد ستراتيجيات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول المطلة على هذا البحر؛ مما يؤدي الى تعزيز إزدهار صناعة السياحة في هذه المنطقة بالمستقبل.

ورحب الأعضاء باقتراح الجمهورية الإسلامية بشأن توقيع مذكرة تفاهم لتيسير الرحلات السياحية الجماعية (بين دول بحر قزوين)، وكذلك تقرر إدراج إيران أيضا على قائمة البلدان التي تتلقى تأشيرات إلكترونية بعد دراسة الموضوع.

إنتهى**أ م د