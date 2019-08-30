اصفهان تستضيف البطولة الدولية للرياضات القتالية الإيرانية

ويتنافس في إطار البطولة، 40 رياضيا في خمسة أوزان بمدينة اصفهان.

وقال مؤسس ورئيس إتحاد فرع الرياضات القتالية الإيرانية (رزم آوران) "مجيد رجائي"، ان هذا الفرع الرياضي يهدف الى تعزيز روح الفروسية والتسامح والإرتقاء بالقيم الأخلاقية النبيلة.

وتابع، ان إقامة هذه الدورة من المنافسات في إيران تسهم بصورة ملحوظة في تعزيز مهارات الرياضيين في هذا الفرع.

وقال رجائي، ان إقامة هذا الحدث الرياضي في مدينة اصفهان، يشكل تمهيدا جيدا لاستمرار اقامة منافسات "رزم آوران" بمشاركة عدد أكبر من الدول.

ورياضة "رزم آوران" الإيرانية، هي عبارة عن رياضة قتالية تشتمل على جميع المهارات والفنون القتالية الإيرانية والتي تتضمن فنون الدفاع وضربات اليد والرجل التي تتم من دون الإمساك بالخصم، كما تشتمل على فنون الإشتباك عن قرب، وكذلك التدريب على مهارات الدفاع عن النفس، والإجتياز السريع للحواجز وإجراء الحركات البهلوانية.

إنتهى**أ م د