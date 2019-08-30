اللواء سلامي: الصمود مستمر حتى تركيع الأعداء

جاء ذلك خلال زيارة اللواء سلامي التفقدية لمحافظة آذربيجان الشرقية (شمال غربي البلاد) اليوم الجمعة.

ورأى اللواء سلامي ان المقاومة الاقتصادية ممكنة عبر ازدهار الانتاج؛ قائلا: ان هذا الامر هو السبيل الوحيد لاجتياز الظروف الراهنة في مواجهة الاستراتيجية التي يسعى العدو من خلالها الى شل اقتصاد البلاد واخضاع الشعب الايراني.

وفي سياق آخر، نوه سلامي بالدور المصيري للحرس الثوري في إزالة الحرمان، والإعمار في البلاد؛ معلنا أن مقر خاتم الأنبياء (ص) للإعمار، قد أنجز 38 مشروعا إعماريا وتنمويا في محافظة آذربايجان الشرقية لحد الآن، كما لديه 11 مشروعا آخر قيد الإنجاز في هذه المحافظة.

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