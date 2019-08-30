لاعبة إيرانية تتقلد ميداليتين ذهبيتين في بطولة غرب آسيا لكرة الريشة

وفي هذه المنافسات التي استضافتها الأردن للفئة العمرية دون 15 عاما، تمكنت مريم سلطاني من التفوق على كافة الرياضيات من الدول المشاركة في اطار المنافسات الفردية والزوجية لتفوز بالمركز الأول.

وأفاد القسم الإعلامي لإتحاد كرة الريشة بمحافظة فارس، ان سلطاني تمكنت في الشوط الأول من المنافسات، من الفوز على نظيرتها السورية بنتيجة 21-5 و21-11 ، فيما تمكنت في الشوط الثاني من الفوز على نظيرتها من الدولة المستضيفة بنتيجة 21-8 و21-5 لتتأهل الى مرحلة نصف النهائي.

وتابع ذات المصدر، ان المنتخب الإيراني لكرة الطائرة سيدات الذي ضم اللاعبتين "مريم سلطاني" و"مبينا ندايي"، تمكن في مرحلة النهائيات للمنافسات الزوجية من الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة 21-10 و21-6 ليرفع كأس البطولة.

يذكر، ان بطولة غرب آسيا لكرة الريشة، اختتمت أعمالها مساء أمس الخميس في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة كل من إيران والأردن والعراق والبحرين ولبنان وسوريا والسعودية.

وفاز المنتخب الإيراني للبنين والبنات بالبطولة في قسمي المنافسات الفردية والزوجية، بعد حصاد ثلاث ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

إنتهى**أ م د