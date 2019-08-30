رئيس وزراء اليابان يرغب في لقاء الرئيس روحاني

تصريحات رئيس الوزراء الياباني هذه جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بنهاية مؤتمر "التنمية الافريقية" الدولي في طوكيو؛ حسب ما افادت به وكالة رويترز للانباء.

واضاف "ابي" خلال مؤتمره اليوم، انه "نظرا لدور السلام والاستقرار في المصالح الوطنية اليابانية، ارغب بشدة في بذل الجهود والقيام بافضل دور ممكن بهدف ازالة التوترات من منطقة الشرق الاوسط".

علما ان اليابان التي تربطها علاقات اقتصادية واسعة مع دول الشرق الاوسط وتعوّل على هذه المنطقة في سدّ اكبر حصة من حاجاتها الى النفط الخام، ستواجه ازمة اقتصادية كبيرة جراء اي توتر يحدث في الشرق الاوسط.

انتهى ** ح ع