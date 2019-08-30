موغريني: أوروبا تدعم الإتفاق النووي والخطوات المكملة له 

وفي تصريح للمراسلين من مقر الإجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الثلاثية الأوروبية في العاصمة الفنلندية هلنسكي أضافت موغريني، "ان مسؤوليتي تكمن في الحفاظ على تنفيذ الإتفاقات الراهنة بالكامل، ولكن إذا ما تقرر إتخاذ إجراءات أخرى وفق الإتفاق النووي وفي سياق تكامله، فان الإتحاد الأوروبي يرحب بذلك".

وإلتقى اليوم الجمعة، وزراء خارجية بريطانيا، وفرنسا وألمانيا في العاصمة الفنلندية هلنسكي لإجراء مشاورات حول سبل الحفاظ على الإتفاق النووي مع إيران.

وجاء إجتماع موغريني مع الأطراف الأوروبية للإتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) الذي انعقد بعد فترة وجيزة من إجتماع قمة السبع في فرنسا، لمناقشة رؤى الدول المشاركة في القمة حول الإتفاق النووي.

وحذرت إيران في وقت سابق بأنها ستتخذ خطوتها الثالثة لخفض التزاماتها النووية في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل في حال عدم إتخاذ الأوروبيين خطوة فاعلة على أرض الواقع.

إنتهى**أ م د

